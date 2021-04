Vida Urbana Cartórios terão de divulgar faturamento; decisão é do Conselho Nacional de Justiça Todas as serventias brasileiras devem seguir Lei de Acesso à Informação e divulgar dados todos os meses na internet

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a inclusão dos cartórios entre os órgãos que devem divulgar seu faturamento, obedecendo a LAI (Lei de Acesso à Informação). A decisão alcança todas as serventias extrajudiciais brasileiras, segundo o CNJ. Com a decisão, os cartórios deverão criar em suas páginas na internet o campo transp...