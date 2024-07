Vida Urbana Carros caem em ribanceira após acidente e uma pessoa fica ferida A batida aconteceu no setor Costa Esmeralda em Araguaína. A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o hospital

Uma batida traseira entre dois carros deixou uma pessoa ferida no setor Costa Esmeralda, em Araguaína. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) os veículos caíram em uma ribanceira. O acidente aconteceu nesta quarta-feria (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares (CBM), ao chegarem no local encontraram os carros caídos na ribanceira e as v...