Um carro Fiat Uno, de cor branca, capotou e caiu em um barranco às margens da rodovia BR-153, em Paraíso do Tocantins, no início da tarde desta terça-feira,5. O acidente deixou pelo menos uma pessoa ferida, um homem de 26 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), testemunhas relataram que o caminhão seguia pela rodovia federal e, logo atrás, o carro de passeio.

O caminhão realizou ultrapassagem e o carro o acompanhou. Entretanto, o Fiat Uno não conseguiu concluir a ultrapassagem junto com o caminhão e bateu na lateral de outro veículo que vinha no sentido contrário na rodovia.

Conforme a corporação, o carro capotou e caiu no barranco. Nele, estavam o passageiro, de 26 anos, que ficou preso no interior do veículo, o condutor de 74 anos e outra passageira, de 59 anos.

Os bombeiros informaram que o jovem de 26 anos reclamou de dor de cabeça. Já as duas outras vítimas estavam fora do veículo. A equipe estabilizou o carro e realizou o desencarceramento. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levada para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.

Em nota ao JTo, a Secretaria de Estado da Saúde informou que os pacientes citados estiveram sob os cuidados da equipe do Hospital Regional de Paraíso do Tocantins e receberam alta hospitalar ainda nesta terça-feira.