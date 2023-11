Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar conseguiu recuperar um carro Honda, modelo HR-V, cor cinza, na manhã deste sábado, 18, que havia sido roubado de uma chácara na Zona Rural de Paraíso do Tocantins, na região central do estado, por volta das 18h de sexta-feira, 17. Os suspeitos da autoria do crime não foram localizados.

Segundo relato da vítima de 59 anos aos militares, ela estava em sua chácara, com sua família, quando chegaram dois homens, entre 20 e 30 anos, pediram água e anunciaram o roubo.

A vítima informou que eles utilizavam uma arma de fogo, não identificada, e uma faca. Os suspeitos trancaram a família em um banheiro e, após revirarem toda a casa, fugiram com algumas moedas estrangeiras avaliadas em R$ 4 mil, uma aliança de ouro e o carro.

O carro estava estacionado no Jardim América, quando os militares perceberam que se tratava do veículo roubado no dia anterior.