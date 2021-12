Vida Urbana Carro pega fogo no norte do Estado e polícia não encontra motorista Uma das hipóteses da Polícia Militar é que o condutor dirigia no sentido povoado Buriti, perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore perto da pista

Um carro pegou fogo na estrada que dá acesso ao povoado Buriti, 624 km de Palmas. No local, estava apenas o veículo e a Polícia Militar (PM) não encontrou o motorista. Uma das hipóteses da Polícia Militar é que o condutor dirigia no sentido povoado Buriti, perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore perto da pista. Em seguida, o automóvel com placas de Imp...