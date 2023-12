A parte do motor de carro, modelo picape, começou a pegar fogo na rua 20, esquina com a Avenida Sergipe, na manhã desta quinta-feira, 21, no Setor Eldorado, em Gurupi, região sul do estado. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) conseguiu apagar o fogo antes que ele se alastrasse para o restante do veículo.

A corporação informou que o princípio de incêndio ocorreu por volta das 10h03 e destacou que a unidade de resgate retornava de outra ocorrência quando se deparou com o fogo no veículo.

A frente do carro ficou parcialmente destruída pelas chamas. Conforme o CBM, após a equipe realizar o combate às chamas, retiraram os cabos da bateria do carro e orientaram o proprietário quanto à prevenção e segurança.