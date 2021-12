Vida Urbana Carro pega fogo enquanto motorista trafegava por rua de Araguaína Condutora ainda tentou apagar as chamas com extintor, mas não conseguiu controlar as chamas

Carro pega fogo enquanto motorista trafegava por rua de Araguaína Condutora ainda tentou apagar as chamas com extintor, mas não conseguiu controlar as chamas Um carro pegou fogo na noite deste domingo, 19, quando trafegava pela rua Pará, no setor Urbano, em Araguaína. O Corpo de Bombeiro que atuou no combate ao fogo informou que a condutora do veículo ...