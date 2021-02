Vida Urbana Carro pega fogo em Araguatins durante noite desta quinta-feira, 4 Incêndio ocorreu no centro da cidade e não teve vítimas

Um veículo pegou fogo nesta desta quinta-feira, 4, no centro de Araguatins, cidade localizada no extremo norte do estado. De acordo com os bombeiros, o carro, um Corsa Classic, estava na Rua Presidente Kennedy, quando o incêndio iniciou. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram que conter o incêndio. Segundo relatos, o sinistro teve início por volta das 20h40,...