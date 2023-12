Redação Jornal do Tocantins G1 Tocantins

Um carro bateu em uma árvore na rodovia TO-476 entre Conceição do Tocantins e Dianópolis e o incêndio provocado pela batida matou sete pessoas carbonizadas.

As informações são do G1 Tocantins. Segundo o site, uma criança sobreviveu com escoriações.

Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que a criança de 9 anos é a sobrevivente que ocupava o veículo. Ela conseguiu sair antes das chamas e teve apenas ferimentos leves no rosto e pernas. Após atendimento dos bombeiros foi levada para o hospital.

A perícia retirou os corpos das sete vítimas e os encaminhou para o Instituto Médico Legal, incluindo uma criança de 4 meses, conforme a Polícia Militar.

Segundo os registros policiais, há 4 vítimas do sexo feminino de 2, 4, 10 e 25 anos três do sexo masculino, o bebê, uma criança de 7 ano e um adultdo de 44 anos de idade.