Redação Jornal do Tocantins G1 Tocantins

Um carro bateu em uma árvore na rodovia TO-387 entre Conceição do Tocantins e Dianópolis e o incêndio provocado pela batida matou pelo menos quatro pessoas carbonizadas.

As informações são do G1 Tocantins. Segundo o site, uma criança sobreviveu com escoriações.

Os militares encontraram o carro em chamas em um local de difícil acesso e os Bombeiros contiveram as chamas.

Ainda não há detalhes sobre as causas e nem das identificações das vítimas.