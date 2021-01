Vida Urbana Carro pega fogo após dono sair de posto de combustíveis em Gurupi Motorista não se feriu e conseguiu salvar equipamento de trabalho que estavam no veículo

Um carro pegou fogo no meio de uma avenida após dono sair de posto de combustíveis em Gurupi. O caso ocorreu nesta terça-feira, 12, por volta das 7h30, no setor Pedroso. O motorista estava sozinho e não se feriu. Ao Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo relatou que tinha acabado de abastecer o carro e dirigiu por dois quarteirões quando fogo c...