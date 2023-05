O “carro inteligente” contratado pela prefeitura de Palmas no início do mês, para fotografar buracos em vias públicas e mapear falhas de infraestrutura na capital, está em circulação em Palmas.

O veículo é equipado com software desenvolvido pela startup paranaense Mapzer Inteligência Artificial, que firmou contrato com a capital em 2 de maio, no valor de R$ 895 mil em um ano, pela prestação do serviço, através de inexigibilidade.

Pelo contrato, a empresa fornece o software que utiliza inteligência artificial no veículo, equipado com câmeras, para registrar falhas nas condições de vias públicas, o chamado "carro inteligente".

Ao levantar a demanda para contratar o serviço, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) listou os problemas que o veículo deve identificar e mapear:

- problemas como areia de construção;

- betoneira;

- bueiro com grelha irregular;

- caçamba de entulhos;

- buraco;

- entulhos;

- rachaduras e

- materiais de construção, entre outros.

A mesma empresa atende a prefeitura de Goiânia com um contrato de um ano, pelo valor mensal de R$ 201 mil. De acordo com o contrato da gestão, serão pagos R$ 2,4 milhões pelo período de 12 meses.

O JTo noticiou o processo depois que a prefeitura publicou portaria com inexigibilidade de licitação para contratar o serviço da empresa, no dia 3 de maio.