Carro furtado em Araguaína é recuperado pela Polícia Civil do Estado do Pará Quatro homens foram presos em flagrante pelo crime de receptação

Veículo furtado em Filadélfia, no início deste mês, foi recuperado pela Polícia Civil do Tocantins, na quarta-feira, 8, no município de Redenção (PA), durante ação conjunta realizada com apoio da Polícia Civil do Pará. Na ocasião, policiais civis da 34° Delegacia de Polícia Civil de Filadélfia, com apoio de agentes da 2ª Divisão de Repressão a Narcóticos, efetuaram a...