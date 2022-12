Vida Urbana Carro fica totalmente destruído após pegar fogo entre Palmas e Porto Nacional Condutor disse que fogo iniciou com o veículo ainda movimento enquanto dirigia na BR-010

Um carro Renault Clio ficou completamente destruído após pegar fogo na BR-010, entre Palmas e Porto Nacional neste sábado, 17. Quatro pessoas estavam no veículo e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) recebeu o chamado para atender a ocorrência por volta de 11h20 e, ao chegar no local, se deparou com o carro totalmente em chamas. Equipes utilizaram equipa...