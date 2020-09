Vida Urbana Carro fica destruído e caminhão tomba após colisão frontal na BR-153 Motorista do veículo de passeio teve ferimentos graves e foi levado ao hospital

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida nesta quinta-feira, 10, na BR-153, em Guaraí. Com a força do impacto, o veículo de passeio ficou completamente destruído e o caminhão acabou tombando na pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o motorista do carro estava sozinho e foi levado ao hospital após s...