Um carro fúnebre pegou fogo no Km 352, da BR-242, no município de Gurupi, região sul do estado, na noite desta sexta-feira, 24. O motorista, de 36 anos, perdeu o controle do veículo e saiu da pista quando o incêndio começou.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o fogo que iniciou no carro também atingiu a vegetação próxima do acostamento. O motorista disse aos militares que vinha da cidade de Peixe, com destino a Gurupi, quando perdeu o controle do carro e parou próximo a um morro de terra, aproximadamente dez metros do acostamento.

O acidente ocorreu a 5 Km da Vila Quixabeira, aproximadamente às 20h30. O motorista não se feriu e acompanhou a ação dos bombeiros para apagar o fogo enquanto aguardava o proprietário da funerária.