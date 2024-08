Vida Urbana Carro de venda de gás pega fogo na BR-010 em Palmas Motorista não teve ferimentos, carro estava sem os botijões e as causas do incêndio não foram divulgadas

Um carro de venda de gás de cozinha pegou na BR-010, em Palmas, nesta terça-feira (20). O veículo pegou fogo no motor e atingiu a cabine. As causas do incêndio não foram divulgadas. Leia também: - Especialista em explosivos, empresário e esposa de assaltante estão entre presos durante operação - Investigação aponta cinco pessoas responsáveis por espancar jovem até a morte em Araguaína Segundo informa...