Vida Urbana Carro de passeio bate em caminhão e mata um senhor de 61 anos no TO-335, próximo a Colinas Motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorros à vítima

Antônio Claret Gulla, 61 anos de idade, morreu, na tarde desta quarta-feira, 7 após uma colisão entre uma picape e uma carreta na TO-335, próximo de Colinas do Tocantins, cidade distante a 300 km de Palmas. Com o impacto da batida, o corpo da vítima ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, os veículos bateram de fre...