Vida Urbana Carro com registro de roubo é encontrado submerso em córrego às margens da BR-153 em Guaraí PRF se deslocou até o local após receber uma denúncia sobre o veículo submerso no Córrego Água Fria

Um veículo com registro de roubo estava submerso nas águas do Córrego Água Fria, às margens da BR-153 em Guaraí, quando encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu neste domingo, 14, na altura do km 307, após os policiais receberem uma denúncia. Conforme a PRF, durante a manhã os policiais receberam uma ligação de um homem que disse ...