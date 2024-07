Vida Urbana Carro capota na BR-242 e motorista sai ileso Acidente aconteceu na manhã de domingo (21), por volta das 7 horas, em Peixe

Um carro capotou no km 325 da BR-242, em Peixe, no sul do estado. O motorista saiu ileso. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na manhã de domingo (21), por volta das 7 horas. O veículo envolvido é uma camioneta I/Chev Tracker Ltz. O motorista, um homem de 45 anos, saiu ileso, segundo a polícia. Leia também: Inc...