Vida Urbana Carro capota na Avenida LO 05, em Palmas, na tarde desta quinta-feira Conforme testemunhas, o motorista teria se distraído e para não colidir com o carro que estava na frente, fez uma manobra e acabou capotando o veículo

Um carro de passeio capotou na tarde desta quinta-feira, 25, na Avenida LO 05, entre as quadras 306 Sul e 206 Sul, em Palmas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, após serem acionados, os militares foram atender a ocorrência, mas não realizaram o atendimento ao motorista porque a vítima afirmou que não precisava ser atendido. Ele também não quis s...