Redação Jornal do Tocantins

O motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e capotou na manhã deste sábado, 12, no perímetro urbano da BR-010, no Km 4,3, em Palmas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência do acidente que aconteceu por volta das 8h30. O condutor ficou ferido e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Imagens feitas no local e compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo danificado. O carro saiu da pista, capotou e parou dentro de uma vala da marginal leste da rodovia.