Vida Urbana Carro capota e deixa duas mulheres feridas na TO-080, próximo a Paraíso do Tocantins Segundo os bombeiros, elas estavam conscientes quando os militares chegaram ao local

Duas mulheres, idade de 52 e 25 anos, foram levadas para o pronto socorro após acidente no km 20 da TO – 080, na tarde desta sexta-feira, 4, após capotamento na rodovia, a caminho de Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas identificadas como Joelma Mendes Rodrigues Nogueira, 52 anos, e Verônica Rodrig...