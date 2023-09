Uma batida em um cruzamento na quadra 104 norte, ocorrido no fim da manhã desta terça-feira, 12, resultou no capotamento de um carro. A batida ocorreu no cruzamento das ruas NE-5 com NE-4, próximo a maternidade Dona Regina.

Em um vídeo divulgado em grupos do whatsapp, é possível ver populares tentando virar o veículo capotado.

Uma testemunha que trabalha próximo ao local do acidente informou ter escutado o barulho da batida e foi até o local. Ela disse que a mulher que estava dentro do veículo capotado começou a buzinar pedindo ajuda, por estar junto com a criança. Também diz que no local é recorrente acidentes no cruzamento.

A Secretaria da Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) confirmou que haviam duas pessoas dentro do carro que capotou, um Toyotta/Corolla de cor branca, com placa de Uruaçu (GO). A mulher, que conduzia o veículo, e uma criança que estava como passageira.

A Sesmu orienta que a primeira coisa a ser feita, é acionar o serviço de socorro, como os bombeiros, Samu, polícia e agente de trânsito, além de sinalizar o local de forma que não provoque outros acidentes.

O tenente-coronel Alex Matos Fernandes explica que esse tipo de situação é comum ocorrer, quando veículos derrapam ou uma manobra que faz e o carro tomba. Porém, o mais preocupante é quando a pessoa não consegue sair e fica presa no veículo.

“Fazer o destombamento com a pessoa ainda dentro, pode agravar as lesões que ela já tenha ou ocasionar novas lesões, de simples a lesões graves. O ideal é fazer estabilização, retirar as ferragens para que a vítima seja retirada sem agravamento”.