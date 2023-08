Um acidente com um carro, modelo VOYAGE, de cor branca, às margens da TO-255, na zona rural de Porto Nacional, deixou uma pessoa morta e duas feridas no domingo, 27, por volta das 15h59. Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo teria saído da pista e capotado em uma ribanceira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no veículo havia três pessoas, uma delas identificado como Antônio Carneiro Gomes, 61 anos, encontrado fora do carro, com sinais vitais estáveis, consciente e com dores na região do tórax.

Ainda de acordo com as equipes, as outras duas vítimas não foram identificadas, uma delas foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a outra já estava sem sinais vitais.

Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Regional de Porto Nacional e o corpo entregue ao Instituto Médico Legal.