Um carro Fiat Uno caiu de uma ponte ao se envolver em acidente com uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira. O carro ficou mergulhado com as rodas para cima no Córrego Arraia, na zona rural de Nova Olinda, no norte do estado.

Uma mulher de 55 anos, condutora da motocicleta, precisou ser socorrida e levada para a Unidade Básica de Sáude (UBS) de Nova Olinda. Ela sofreu arranhões nos braços e sentia dor no tórax, mas passou por exames e recebeu alta.

A Polícia Militar (PM) informou que encontrou o suspeito de ser o motorista do carro momentos depois. Um homem de 30 anos embriagado, com fala desconexa, molhado e com as mãos raladas. Testemunhas o viram em uma fazenda próximo ao local do acidente e relataram aos militares.

O Corpo de Bombeiros Militar também atendeu a ocorrência para verificar se havia mais alguma pessoa dentro do veículo, mas não encontraram ninguém.

O suspeito passou por teste que confirmou a embriaguez e foi levado para a central de flagrantes de Araguaína.