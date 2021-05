Vida Urbana Carro bate de frente em caminhão na BR153; acidente deixa motorista e seu cachorro mortos O G1 Tocantins noticiou que o carro de passeio é um Kia Mohave de cor preta com placas de Brasília (DF) que viajava no sentido norte da rodovia. O cachorro do motorista estava no banco traseiro

Um homem e um cachorro morreram em um acidente ocorrido na tarde desta sábado, 22, no km 787, entre as cidades de Alvorada e Talismã, no sul do Tocantins. Conforme a Defesa Civil, o veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão e com o impacto, parte do carro ficou totalmente destruída. Ainda segundo a Defesa Civil, ainda não há info...