Vida Urbana Carro atinge grupo de ciclistas que descansava às margens da TO-070 Duas pessoas tiveram ferimentos graves e tiveram que passar por cirurgia

Na noite deste sábado, 11, um carro atingiu um grupo de quatro ciclistas que descansava às margens da TO-070, entre Dueré e Formoso do Araguaia, região Sul do Estado. As informações são do G1 Tocantins. Um grupo composto por cinco ciclistas estava descansando a três metros da rodovia, quando o carro, que estava desgovernado atingiu quatro pessoas após invadi...