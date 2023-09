O roubo de um HB20 branco, ano 2016, na madrugada desta quarta-feira, 20, em Araguanã, acabou em um capotamento minutos depois e levou à prisão de dois suspeitos do crime.

De acordo com os registros policiais, o proprietário do carro é o autônomo Frederico Igor, de 36. Ele contou aos policiais da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína que estava na casa de uma conhecida, na companhia dos dois suspeitos, Weverton Vieira da Mota, de 24 anos, morador da cidade, e Douglas Cardoso da Paixão, de 27 anos, morador de Arapoema, noroeste do Tocantins.

Na versão dele, após afirmar a Douglas Paixão que conhecia o município, o homem teria puxado uma faca, apontado para sua barriga e dito: “Tu veio aqui para me matar”. Em seguida, lhe ordenou que entregasse a chave do veículo que estava em sua cintura e deixou o local na companhia do outro suspeito.

Os policiais localizaram o carro na TO-022, entre as cidades de Muricilândia e Santa Fé "em alta velocidade", segundo o Boletim de Ocorrência. Durante a perseguição ao veículo, o condutor do carro perdeu o controle e capotou. O carro era dirigido por Douglas Paixão e Weverton Mota estava no banco do passageiros, conforme o registro policial.

Os dois precisaram de atendimento médico e foram levados para o Hospital Regional de Araguaína. Com os dois, os policiais apreenderam dois celulares. Mais tarde, por volta das 15h prestaram depoimento aos policiais. Weverton confirmou ter sido processado por homicídio em Augustinópolis, mas cumpriu a pena. Douglas Paixão disse ser operador, mas não sabia o nome da fazenda onde trabalha. Ele também confessou ter sido processado e condenado. Nenhum dos dois souberam informar qualquer contato familiar para que os policiais comunicassem a prisão.

Por volta da 16h15 foram levados para a unidade penal da cidade, sob custódia judicial.

O JTo não localizou a defesa dos dois suspeitos e conseguiu falar com a vítima, que confirmou o assalto.

No final do dia, Frederico Igor Barroso apresentou uma procuração do homem em nome de quem o veículo está registrado, atestando que o havia vendido, com poderes para "transferir, trafegar, assinar o recibo e quaisquer demandas relacionadas ao veículo".