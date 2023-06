Um caminhão-tanque tombou na noite de domingo, 11, entre os municípios de Monte Santo e Paraíso do Tocantins, região central do estado. Uma quantidade de óleo diesel derramou na pista.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor da carreta, de 43 anos, teve apenas escoriações, com dores em um dos braços e uma das pernas. O acidente ocorreu às 18h30, em uma curva da rodovia TO-080. Nas imagens publicadas nas redes sociais é possível ver o veículo tombado no acostamento, com parte da cabine atravessada na pista.

Ainda segundo a polícia, o combustível derramado era do tanque de combustível do próprio caminhão e os bombeiros estiveram no local e utilizaram pó de serragem para cobrir a área onde o óleo tinha derramado.

O Corpo de Bombeiros Militar foi procurado e não informou mais detalhes sobre o acidente até a publicação desta matéria. Segundo a polícia, o motorista acionou o seguro veicular para retirar o caminhão do local.