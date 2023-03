Mineiro de Caratinga, o motorista Wanderson de Castro Oliveira, de 40 anos, dirigia uma carreta carregada de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e outros equipamentos pela TO-126, próximo a zona rural de São Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio, quando percebeu cheiro de queimado saindo do painel do veículo.

O motorista parou o caminhão e abriu a tampa onde fica fusível. Neste momento, o fogo se alastrou e ele teve que sair imediatamente do caminhão, sem tempo de apanhar o extintor. Ele gravou o estrago pelo celular.

Segundo contou à polícia, não foi possível acionar o socorro pela localização e por ser na madrugada. O veículo teve perda total. A carga seguia para Marabá (PA).

O Corpo de Bombeiros de Araguatins, a 90 km do local, prestou atendimento. Segundo a corporação, a 3ª Companhia fez o rescaldo e o resfriamento das brasas.