Vida Urbana Carreta pega fogo após colisão frontal na BR-153, próximo ao município de Cariri Acidente não deixou vítimas e os envolvidos foram encaminhados para o Hospital Regional de Gurupi

Uma carreta bitrem que transportava uma carga de arroz com palha ficou completamente incendiada após uma colisão frontal na BR-153, próximo ao município de Cariri, na tarde da última quinta-feira, 5. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares do Tocantins (CBMTO), ao chegarem no local do acidente já havia uma equipe da concessionária que faz a manutenção da rod...