A Unidade Móvel do Hospital de Amor oferecerá exames de mamografia de forma gratuita em frente ao estacionamento do Grupo Jaime Câmara nos dias 16, 18, 19 e 20 de outubro.

De acordo com o responsável pela unidade do hospital em Palmas, Gustavo Ruza, a previsão é que 240 mulheres sejam atendidas nesta ação.

Serão ofertadas mamografias para pacientes na faixa etária de 40 a 69 anos. A carreta atenderá na segunda-feira, 16, no horário das 9h às 17h, nos dias 18, 19, no horário das 8 às 17h, e no dia 20, das 8h às 16h.

O agendamento do exame poderá ser feito pelo WhatsApp no número 3212-940. No dia do atendimento, é necessário levar os seguintes documentos: Cartão do sistema Único de Saúde, carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço.

Ainda de acordo com Gustavo Ruza, o resultado do exame sai em 30 dias e deve ser retirado na Unidade do Hospital de Amor, localizada na quadra 1101 sul. Caso haja necessidade de complementação diagnóstica, a equipe de saúde entra em contato para convocação.

O gestor também destacou a importância da parceria entre o Hospital de Amor e o Grupo Jaime Câmara na promoção da saúde da mulher. “É uma parceria de anos e traz ótimos resultados de conscientização. O Grupo tem feito com que a campanha alcance os lares tocantinenses trazendo as mulheres para o exame. O diagnóstico precoce salva vidas”.