Redação Jornal do Tocantins

Exames de mamografia e de preventivo de colo de útero, o Papanicolau, serão ofertados de forma gratuita a partir das 13 horas desta quarta-feira, 28, na unidade móvel do Hospital de Amor, que estará estacionada em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim Taquari, em Palmas, localizado na Av. TLO-15, Quadra T-21, APM 45.

A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) e, conforme divulgado pela pasta, os exames serão feitos até a próxima sexta-feira, 1º, das 8 às 18h.

Segundo a Semus, não será necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local com os documentos pessoais. ação pretende atender as moradoras do Jardim Taquari e dos bairros próximos.

O exame de Papanicolau é recomendado para todas as mulheres com idade entre 25 e 64 anos e a mamografia para mulheres entre 40 e 69 anos.

A recomendação da Secretaria da Saúde é que a mamografia deve ser realizada pelo menos uma vez por ano ou quando a paciente notar alguma alteração no seio. Já o colo de útero deverá ser feito anualmente, porém, caso dois exames seguidos apresentem resultados normais, pode passar a ser feito a cada três anos