Vida Urbana Carreta do Hospital de Amor faz exames gratuitos em Gurupi A unidade móvel atenderá entre os dias 18 a 21 e 24 a 27 de junho

A Unidade Móvel do Hospital do Amor estará oferecendo exames de mamografia e atendimentos à saúde da mulher, em Gurupi, região sul do estado, nos dias 18 a 21 e 24 a 27 de junho. Os atendimentos são realizados gratuitamente. De acordo com a Prefeitura de Gurupi, os atendimentos devem acontecer em frente à Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 17h.