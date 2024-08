Vida Urbana Carreta do Hospital de Amor fará exames gratuitos no período noturno em Palmas Ao todo são 180 vagas para exames de mamografia, sendo 60 destinados ao período da noite, a partir das 17h

Exames de mamografia serão ofertados de forma gratuita na unidade móvel do Hospital de Amor. São 180 vagas e a carreta estará estacionada em frente à unidade, na quadra 1.101 Sul, em Palmas. Conforme o hospital, os atendimentos serão ampliados, com os serviços realizados durante o dia e no período da noite. São 60 vagas para o turno noturno, a partir...