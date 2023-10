A Unidade Móvel do Hospital de Amor oferece exames de mamografia de forma gratuita e esta semana está em frente ao Palácio Araguaia, em Palmas. Os exames começaram nesta segunda-feira,16, e continuarão a ser realizados até a próxima sexta-feira, 20.

A carreta estava prevista para atender no estacionamento do Grupo Jaime Câmara (GJC), porém, ficará disponível na Praça dos Girassóis nesta quarta-feira, 18, e quinta-feira, 19, das 8 às 17h, e na próxima sexta-feira, 20, das 8h às 16h.

O agendamento do exame deverá ser feito com antecedência pelo WhatsApp no número (63)3212-940, ou na sede do Hospital de Amor, localizada na quadra ACSU-SO 110 (antiga 1101 Sul).

Para o atendimento são necessários carteira de identidade, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde e comprovante de endereço.

Segundo apurou o Jto, o resultado do exame sai em 30 dias e deve ser retirado na sede do Hospital do Amor, em Palmas. Caso haja necessidade de complementação diagnóstica, a equipe de saúde entrará em contato para convocação.

A previsão do Hospital de Amor é que 240 mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos sejam atendidas por semana nesta ação, o que possibilita o diagnóstico ainda cedo, com maiores chances de sucesso no tratamento.