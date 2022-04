Vida Urbana Carreta com carga de madeira pega fogo na BR 153, no município de Tabocão Causas do incêndio ainda serão informadas; felizmente ninguém se feriu

Uma carreta carregada de madeira cerrada ficou totalmente destruída neste domingo, 24, na BR-153, no perímetro urbano da cidade de Tabocão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os trabalhos de combate às chamas e o rescaldo duraram mais de quatro horas. O incêndio ocorreu por volta das 5 horas da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, o cavali...