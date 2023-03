O Corpo de Bombeiros Militares (CBM) resgatou um caminhoneiro que ficou preso dentro do veículo após uma carreta tombar às margens da BR-153 entre Guaraí e Tabocão, na região centro-norte do estado. O acidente ocorreu às 22h da noite desta terça-feira, 21.

Não há informação sobre as causas do acidente. Os vídeos feitos no local mostram que a carreta, carregada de soja, saiu da pista e tombou ao lado da rodovia.

No veículo havia apenas o motorista, identificado como Ryan Dias Pereira, com as pernas presas às ferragens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ryan estava consciente na hora do resgate. “Consciente e verbalizando, reclamando de dores no tórax e dores no membro inferior esquerdo, porém sem lesões aparentes”, informou em nota.

Após ser retirado das ferragens, Ryan foi imobilizado em uma prancha e transportado para o Hospital Regional de Guaraí, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão.

Em seguida os bombeiros fizeram a limpeza e desobstrução da pista com auxílio da Polícia Rodoviária Federal.