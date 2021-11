Vida Urbana Carreta carregada de carvão tomba em rodovia entre Palmas e Taquaralto Acidente ocorreu na tarde deste domingo, 14, próximo à entrada do Aureny IV

Na tarde deste domingo, 14, uma carreta com carregamento de carvão tombou na BR-010, em sentido Taquaralto ao centro de Palmas, em trecho próximo à entrada do Jardim Aureny IV. No local, a carreta tombada ocupou uma parte da via e o trânsito precisou ser desviado para a marginal, segundo o G1 Tocantins. Pelas imagens é possível ver que a carroceria do veículo tombou...