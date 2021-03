Vida Urbana Carreata com profissionais da saúde chama à atenção de Cariri sobre os cuidados com a Covid-19 A cidade já registrou 388 casos da Covid-19 e oito pessoas morreram da doença até a última atualização do informativo, na tarde deste domingo, 14

Para chamar à atenção dos moradores sobre a importância do isolamento social, a Secretaria Municipal da Saúde do município de Cariri do Tocantins, 256 km distante de Palmas, realizou neste final de semana uma carreata conduzida por alguns profissionais e servidores da área da saúde. O movimento percorreu as ruas situadas próximas ao centro da cidade, bem como por toda a...