Vida Urbana Carnaval: vejam quais cidades no Tocantins que declaram ponto facultativo A folga da Festa de Momo alcança a terça-feira, 16, e a quarta-feira de cinzas, no dia 17, até às 14 horas

Apesar do País decretar que não terá a folia de carnaval neste ano, devido à pandemia da Covid-19 e o Estado não ter decretado ponto facultativo], algumas cidades do interior do Tocantins irão manter o feriado da Folia de Momo. Entre elas estão: Gurupi, Colinas do Tocantins e Almas. Gurupi A Prefeitura de Gurupi justificou o ponto facultativo nas re...