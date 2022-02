Vida Urbana Carnaval: alerta sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis após aumento de casos no TO Saúde distribuiu 16.060 preservativos femininos e 367.056 masculinos nos dois primeiros meses do ano

Apesar de muitos municípios terem cancelado programações e proibido festas carnavalescas, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou um alerta sobre prevenção a necessidade de doenças e infecções sexualmente transmissíveis no Carnaval. A iniciativa leva em consideração que em 2021 houve aumento no número de casos de DST no Estado, comparado com 2020. Segundo a SES,...