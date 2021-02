Vida Urbana Carnês do IPTU 2021 já estão disponíveis no site da Prefeitura de Palmas O tributo pode ser quitado em parcela única com 10% de desconto ou parcelado em até dez vezes; vencimento para parcela única com desconto é dia 15 de março

A prefeitura de Palmas disponibilizou ao contribuinte palmense, nesta sexta-feira, 5, o acessar ao carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021. O documento pode ser acessado no site da Prefeitura, por meio do link. Com isso, já é possível verificar o valor do imposto e se programar financeiramente para quitar o tributo, cujo vencimento único será no dia 15...