O monsenhor Carlos Henrique Silva Oliveira, do clero da Arquidiocese de Brasília, foi nomeado pela Nunciatura Apostólica do Brasil como o quinto bispo da Diocese de Tocantinópolis. A decisão foi comunicada nesta terça-feira (19), durante solenidade de São José, conforme divulgado no site.

A Diocese de Tocantinópolis, localizada no extremo-norte do Tocantins, foi criada em 14 de novembro de 1980 pelo papa São João Paulo II. É formada por 15 paróquias, 17 padres, 2 religiosos presbíteros, 3 diáconos, 6 seminaristas e 2 congregações religiosas femininas, conforme divulgado.

Segundo a diocese, lá, a jurisdição possui uma área de 15.761km e cerca de 214 mil habitantes, em 25 municípios. "Os municípios que fazem parte do território diocesano são: Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Carrasco Bonito, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, Nazaré, Palmeiras do Tocantins, Praia Norte, Riachinho, Sampaio, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins e Tocantinópolis".

O quinto bispo nomeado, monsenhor Carlos Henrique Silva Oliveira, nasceu em Brasília (DF) em 13 de agosto de 1972 e cursou Filosofia e Teologia entre 1995 a 1997, no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com a diocese, monsenhor Carlos Henrique Silva é “pós-graduado em Direito Canônico familiar pela Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília e mestre em Direito Canônico pelo Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, extensão Goiânia”.

Ele também foi ordenado presbítero em 7 de dezembro de 2002, e incardinado na Arquidiocese de Brasília, onde ocupou cargos de administrador paroquial (2002-2004); pároco da Paróquia Santíssima Trindade em Gama-DF (2004-2007); pároco da Paróquia Santo Inácio de Loyola (2010-2014) e da Paróquia São Pedro de Alcântara em Brasília-DF (2014- 2022).

Ele também esteve à frente da Comissão de Proteção a Menores e Pessoas Vulneráveis como coordenador; vigário episcopal para a Pastoral Social e Cáritas; juiz do Tribunal Eclesiástico; vigário episcopal do Vicariato Centro; membro do Conselho Presbiteral. “Foi também sacerdote Fidei donum na Diocese de Roraima-RR (2007-2010) e, desde 2023 até o momento, é pároco da Paróquia Santo Cura D’Ars em Brasília (DF)”, divulgou.