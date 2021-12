Vida Urbana Cariri libera dose de reforço para todos moradores acima de 18 anos e cancela réveillon e carnaval Decisão foi tomada após membros do Comitê Gestor de Crise e Enfrentamento da Pandemia de Cariri se reunirem na manhã desta quarta-feira, 22, e decidirem atualizar o decreto municipal com as medidas de proteção contra a Covid-19

O reforço contra a Covid-19 pode ser aplicado em todos os moradores de Cariri do Tocantins, cidade distante 256 km de Palmas, acima de 18 anos de idade e que estejam com, no mínimo, quatro meses da aplicação da segunda dose de qualquer imunizante. Já as pessoas que receberam a dose única devem aguardar até que a dose de reforço seja liberada. A informação foi re...