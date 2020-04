Vida Urbana Cargas ilegais de madeira são apreendidas pela PRF de Araguaína Carregamento dividido em dois caminhões com madeira ilegal chega a 87 metros cúbicos de madeira

Na madrugada de sexta-feira, 24, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas cargas de madeira sem documento ambiental transportadas em dois caminhões flagrados na altura do km 160 da BR-153. As cargas seguiam do Pará para o estado da Bahia. Na primeira ocorrência, por volta da 3h36, os patrulheiros abordaram o caminhão I M.BENZ/AXOR 2644S6X4, dirigido por um...