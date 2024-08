Vida Urbana Carga ilegal de celular é apreendida na BR-153 em Guaraí Os aparelhos não tinham nota fiscal e eram transportados no bagageiro de um ônibus, informou a Polícia Rodoviária Federal

Uma carga de 11 aparelhos celulares transportados ilegalmente foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (1º). A apreensão aconteceu no km 332 da BR-153 do município de Guaraí, região noroeste do estado. De acordo com a PRF, durante patrulhamento foi dada ordem de parada a um ônibus Scania/Mpolo Paradiso e ao inspecionar o baga...