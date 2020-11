Vida Urbana Carga de madeira transportada ilegalmente é apreendida pela PRF na BR-226 PRF constatou que carga real era diferente de valor apresentado no documento fiscal; o número de madeira apreendido ao longo de 2020 já foi 2,7 vezes a mais que em 2019

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu uma carga ilegal de madeira serrada na BR-226, na zona rural de Palmeiras do Tocantins. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 19, no km 8 da rodovia e, somando ao já apreendido ao longo do ano, a PRF apreendeu 1.554,95 m³ de madeira transportada ilegalmente. O volume é 2,7 vezes maior que o apreendido em todo o ano de 2029, q...