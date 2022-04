Vida Urbana Carga de caminhão tombado na BR-226 é saqueada; trecho é parcialmente liberado Além da carga espalhada, houve derramamento de óleo do veículo de carga

A pista da BR-226 interditada após um caminhão tombar foi parcialmente liberada ainda durante a manhã desta terça-feira, 26. O acidente ocorreu por volta das 6h30 no km 25, em Palmeiras do Tocantins, e a carga do veículo ficou espalhada na via, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A PRF informou que, além da carga espalhada, houve ainda o derramamento de óle...